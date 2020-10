Dinero de la constructora Odebrecht, habría sido usado en en compra del yate Centuria de Juan Carlos Varela

Varela intentó no dejar huellas en la compra de su nave de placer. Para ello, utilizó la pantalla de una sociedad anónima en Islas Vírgenes Británicas (BVI), llamada Scorley Assets LTD. Sin embargo, el contrato de préstamo para el pago de una parte del yate lo identifican como el dueño verdadero, junto a su hermano, según indicó la investigación periodística.

