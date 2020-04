Dinamarca reabre las escuelas con polémica y desde el lunes funcionarán peluquerías y pequeños comercios

“ Es cierto que ha habido un poco de confusión. El ministro de Sanidad dijo primero que si los niños tenían familiares en casa con coronavirus no podían venir, luego que sí si se aislaban, también hubo confusión con lo de los metros de distancia… Al final enviaron un mensaje claro y pidieron perdón. Ahora estamos convencidos de que es seguro enviar a los niños”, explica Visan Bahn. La reapertura gradual de guarderías y colegios entra dentro de una primera fase de normalización en Dinamarca , país donde no hay confinamiento pero sí medidas de distanciamiento social que han sido prolongadas hasta principios de mayo.

Andersen considera que el Gobierno se ha metido “un gol en propia puerta” con esta medida y que enviar a los niños no es seguro, por lo que los suyos se quedarán en casa, una decisión por la que no han optado sin embargo la mayoría de padres.

“Tengo la sensación de que los niños son cobayas , no sabemos mucho del virus, se desarrolla todo el tiempo de forma negativa, por eso es una locura enviar primero a los más pequeños, que no pueden comprender las normas”, declaró a medios daneses la fundadora del grupo, Sandra Andersen, madre de dos niñas de 5 y 9 años.

