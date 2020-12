Dinamarca considera violación toda relación sexual sin consentimiento explícito

La reforma aspira a cubrir a aquellas víctimas que no se hubiesen resistido, por ejemplo porque pudiesen estar inconscientes . No obstante, el Ministerio de Justicia ha matizado que la carga de la prueba corresponderá a los investigadores, que deberán demostrar las circunstancias del abuso.

El Parlamento de Dinamarca ha aprobado este jueves una nueva ley que establece como violación cualquier relación sexual en la que no exista un consentimiento explícito , de tal forma que no será necesario que haya violencia física entre agresor y víctima.

