Dina Boluarte sustituye al destituido Pedro Castillo y es ya la primera presidenta en la historia de Perú

“Asumo el cargo de presidenta constitucional de la República siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca, y mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos”, dijo Boluarte, hasta ahora vicepresidenta en el Ejecutivo de Castillo, frente al pleno del Congreso, al solicitar una tregua política para instalar un Gobierno de unidad nacional.

You May Also Like