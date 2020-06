Dimiten 57 policías tras la suspensión de dos agentes que empujaron a un manifestante de 75 años en Nueva York

Los agentes han renunciado a la unidad de respuesta rápida, pero no a la Policía, según informa la cadena CNN. Los 57 serían la totalidad de los integrantes de la unidad de respuesta rápida, aunque hay varios agentes que están de baja y no estarían entre los 57 dimisionarios , según ha informado el Ayuntamiento de Buffalo.

You May Also Like