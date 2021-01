Dimite el director deportivo del Boavista tras sufrir una agresión por parte de los aficionados del equipo

“ Hoy abandoné mis funciones en el Boavista FC después de sufrir una agresión por parte de la afición del club, durante el entrenamiento de ayer, y tras sucesivas amenazas . Ya no tengo las condiciones para seguir en el puesto. Deseo lo mejor para el equipo técnico, mis deportistas y el club, por el que siempre he tenido gran estima y respeto”, explicó en comunicado oficial Ricardo Costa, que habló sobre lo ocurrido como “un atentado a la integridad física” .

You May Also Like