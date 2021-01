Dimelo Flow, Sech, Tyga, J.I estrenan “Girl Like You”

Luis Diaz Govea • 21 Ene 2021 – 11:00 PM

Los artistas panameños del género urbano no se detienen, y esta vez Dimelo Flow y Sech junto a los raperos estadounidenses Tyga y J.I the Prince of N.Y, estrenaron el tema “Girl Like You” donde también participa en la producción el compositor y productor BK. En las primeras escenas del videoclip, inicia al mejor estilo de la recordada película Jumanji de 1995.

“Quiero una chica con style que se mueva nice, que baile rico cuando pongan Vybz Kartel. Eres una estrella que no está en el sky (Yeah). Siempre de exclusiva como un charter (Charter). Me hace falta por ley. Va sin ropa all day. Si la llamo siempre dice “Okay”. Trajo pasto de L.A. Escuchando a Coldplay. En mi cuarto solo hay sexo y haze”. Dice parte del tema que ya está disponible en todas las plataformas digitales.