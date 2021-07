Digitalización y concienciación, efectos de la pandemia en seguros

No obstante, uno de los principales obstáculos de acceso de la población a los seguros de salud es el precio de las pólizas. Romero reconoce que los seguros de salud no son baratos, pero también defiende que los precios tampoco son excesivos. Dijo que la percepción de costo puede variar dependiendo de qué tan prioritario una persona considere el seguro.

En lo que se refiere a la tecnología, destaca por ejemplo el uso de la telemedicina. “Antes de la pandemia, mucha gente era escéptica y no nos imaginábamos ver a un médico por la pantalla del celular”, comentó. Pero con la pandemia, la telemedicina ha permitido un contacto directo entre el paciente y el médico, que aunque no puede reemplazar completamente el trato presencial, sí puede permitir hacer una atención primaria para encaminar al paciente hacia su mejor solución.

