Digitalización, el camino para lograr más inclusión en seguros

Uno de los desafíos para conseguirlo, tanto para Sura como para el resto de la industria, es ampliar la penetración del seguro, que es relativamente baja. Aunque la comercialización de seguros a través de canales alternos está regulada por ley, el mecanismo no ha fructificado. Cuenca dijo que el objetivo debe ser lograr inclusión financiera para personas que no han tenido acceso al seguro y para esto habría que hacer algunos cambios legales, como la reducción de requisitos, de papeles y firmas físicas; la apuesta por canales digitales, no requerir cierta presencialidad para algunos trámites; o ampliar los medios de pago a través de billeteras digitales o, por ejemplo, del recibo de la electricidad.

