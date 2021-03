digital, planificador, paga con tarjeta, prefiere cenar y en terraza

El principal cambio que ha habido, explica Edurne Uranga, es que “todos los cambios han sido obligatorios, por la situación, no solicitados por el consumidor” . El sector sufrió una crisis muy grande en la anterior crisis económica de 2008 porque el consumo se redujo, recuerda la analista de NPD. En cambio, en esta ocasión, los principales cambios vienen dados por el confinamientos, las restricciones de movilidad, de aforo, etc. Los cambios no están siendo voluntarios.

