‘Díganme lo malo, que lo bueno ya lo sé’

Usted no demuestra ningún interés ni entusiasmo en recuperar los $10 millones que el expresidente Varela aceptó que había recibido de Odebrecth, en concepto de coima de los dineros del pueblo. Usted ha debido reabrir o iniciar el expediente de las denuncias que hizo de cara al sol, el expresidente del partido Panameñista, Ramón Fonseca Mora. ¿Por qué no?

Vistas las cosas así tal cual, transparentes y con realismo obligado, señor presidente, no lo dude por un instante: nuestro sistema de gobierno es la cleptogracia, que no es mas que consorcios o empresa política en un corto periodo, casi, casi una mafia, que se asocian para alcanzar el poder de los países y hacerse ricos. Recién usted hizo un llamado pidiendo sacrificio y disciplina; sin embargo, siguen usted y su gobierno inmersos en la danza de los millones. Hasta da la impresión, y lo he meditado profundamente, que hay un apuro en enriquecerse antes que la pandemia paralice del todo la economía. Le pregunto: al menos que demos otro golpe de timón, como aquel 11 de octubre del 68, pero esta vez desde las urnas, para lograr una nueva Constitución , todos aquellos que seguimos de pie ya en la postrimerías de nuestras vidas, que acompañamos al general Torrijos en todo el proceso hasta izar la bandera panameña en el cerro Ancón, ¿debemos guardar silencio, al mirar como otros destruyen las conquistas por las que muchos compañeros uniformados y civiles ofrendaron sus vidas? ¿Está usted dispuesto a discutir sobre estos temas y rectificar el rumbo hacia la democracia verdadera y patria orgullosa, que nos legaron nuestros próceres, mártires del 9 de enero y el torrijismo? Si su respuesta sigue siendo “no”, entonces el diálogo, a espaldas del pueblo, ¿de qué y para qué?

