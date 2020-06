Diferencias entre un ERTE por productividad y un ERTE por fuerza mayor

Existen dos tipos de ERTE que la empresa puede aplicar a los trabajadores. En primer lugar, el ERTE de suspensión del contrato de forma temporal durante un tiempo determinado por el que no presta servicios a la empresa y no percibe salario, aunque sí una prestación por desempleo. En segundo lugar, un ERTE de reducción de la jornada laboral (entre el 10 y el 70%) por el que se percibe una prestación por desempleo por el porcentaje de jornada inactivo, tal y como explica el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) en un documento elaborado como respuesta a la situación actual derivada de la crisis del COVID-19.

