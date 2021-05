Diferenciación de marca para un nuevo consumidor (2)

La sostenibilidad ya no es una opción, es una condición para crecer en el mercado competitivo y una exigencia de las nuevas generaciones que dejará atrás a aquellas marcas que no avancen en una ruta clara y verificable hacia la sostenibilidad de sus procesos y sus productos. Empaques biodegradables, producción con energía limpia, desarrollo de productos amigables con el ambiente harán la diferencia.

La convergencia creativa es un concepto del que he hablado en otros artículos y es un fenómeno que he propuesto en varios escenarios.

La marca, su diseño, sus formas gráficas, sus colores también constituyen factores claves de diferenciación. Cuando Federal Express llevó a cabo una estrategia de rebranding para convertirse en FeDEX y darle a su logo un nuevo look, la compañía no sólo logró diferenciarse claramente de su competencia, sino que a través de este esfuerzo logró mayor cercanía y conexión con el mercado para empezar una etapa de éxitos a gran escala.

