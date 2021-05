Diez señales de que tu pareja te podría estar engañando

Ibrahim dice que podría notar que los hábitos telefónicos de su pareja han aumentado o que comienza a usar una nueva plataforma para comunicarse: “A menudo, una pareja infiel borrará los mensajes para no despertar sospechas y limpiar el rastro, por lo tanto, tener una conciencia de la imagen completa te ayuda a afirmar tu instinto. En las relaciones saludables, no es necesario ocultar las interacciones en línea, ya que existe una buena base de confianza. Sin embargo, en el momento en que se vuelven reservadas, surge la sospecha”.

