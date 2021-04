Diez recomendaciones para leer en el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil

Los lectores de este divertido libro descubrirán a los “risitas”, unos personajes muy sigilosos que siguen a los niños para asegurarse de que los adultos los tratan bien y no los mandan a la cama sin cenar o los asustan; si lo hacen, entonces se encargan de aplicarles el llamado método ‘Chof’. Sin desvelar nada, los adultos tendrán que mirar por dónde pisan para no pringarse antes de volver a hacer nada raro… El irlandés Roody Doyle ha escrito novelas, libros infantiles, ensayos, obras de teatro y guiones de televisión, entre otras cosas. Editorial Blackie Books. A partir de 6 años. 104 páginas, 16,90 euros.

