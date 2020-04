Diez recetas caseras y saludables de diez especialistas en nutrición para deslumbrar en casa

Ver esta publicación en Instagram

Ahí va, la receta de esta especie de “natilla de chocolate 🍫 ” que me he hecho esta mañana para desayunar 🤪. Lleva los siguientes ingredientes: 1/2 aguacate 🥑 , 1/2 mango 🥭 , 1 cucharada sopera de crema de almendras y cacao puro desgrasado. He batido todos estos ingredientes y al final, como topping’s le he puesto copos de 5 cereales (sin azúcares añadidos, lleva trigo 🌾 , cebada, centeno, avena y maíz 🌽 ) y semillas de chía. ¡¡¡Queda muy rico!!!! Yo no he añadido nada más, pero si os gusta un pelín más dulce podéis añadir un dátil al batido.