Diez razones para ir a Mad Cool 2022… y no son clásicos cabezas de cartel

Dos años después del parón impuesto por la pandemia, mañana miércoles regresa el gigante de los festivales de la capital y uno de los colosos de este tipo de citas en España, Mad Cool 2022, con un cartel en el que buena parte de sus atractivos no son los clásicos que figuran siempre en las primeras líneas.

Mientras muchos visitantes se lamentan por las ausencias sobrevenidas a última hora de artistas de relumbre como Queens Of The Stone Age, Faith No More o Stormzy, incluso quienes lo hacen por la convocatoria perdida de 2020 con Taylor Swift, Billie Eilish y Red Hot Chili Peppers, hay mucho aún que rascar para disfrutar de esta quinta edición.

Ahí van diez nombres, y podrían ser más, de músicos que más allá de Metallica, Muse, The Killers o Florence + The Machine ayudarán a elevar la calidad de esta cita multitudinaria pese a que la mayoría de ellos no pasarán por los escenarios grandes.