Diez elementos que deben desaparecer del dormitorio para mejorar nuestro relax y descanso

¿Y qué hay de esa silla, sillón, banco o puf tan monos que hoy permanecen ocultos debajo de montañas de ropa? Las soluciones son múltiples: colocar un cesto con tapa para la ropa sucia – en un rincón del dormitorio o bien en el baño principal-, un galán o perchero pequeño exclusivamente para la ropa del día siguiente y, sobre todo, no hacer del amontonamiento un estilo de vida : todo lo que esté limpio y no se vaya a utilizar, por favor, de vuelta a la percha del armario o vestidor.

El orden en el dormitorio es tan importante en el exterior como en el interior. Abrir los cajones de la mesilla de noche o de la cómoda y darse de bruces con multitud de cosas dispersas, revueltas y apelotonadas no va a ayudar a conseguir el tan ansiado ambiente zen que queremos para nuestro dormitorio. Retirar las facturas y papeles y organizarlas en archivadores que colocaremos mejor en el salón o despacho, recopilar fotografías sueltas y guardarlas en cajas o álbumes, reciclar cables y cargadores que ya no utilizamos, utilizar separadores u organizadores de cajón para pequeños objetos como gafas de sol, monederos, accesorios para el pelo, guantes… y tira todo lo innecesario. No convirtamos la habitación en un bazar.

Asociemos el dormitorio únicamente al descanso y la relajación, dejemos las preocupaciones y quehaceres diarios en la zona de día: salón, cocina, despacho… Llevarse el trabajo a la cama, aunque no sea literalmente, no va a traer nada bueno . Colocar una mesa, una silla y el ordenador o portátil en algún rincón de la habitación, aunque sobre espacio para ello, va a suponer una tentación, horas de trabajo extra y va a impedir desconectar y bajar el ritmo debidamente antes de lanzarse en los brazos de Morfeo. Por el contrario, sí podemos optar, por montar un pequeño rincón de lectura -basta con una sencilla butaca y una mesita- o un espacio para hacer ejercicios de relajación y respiraciones con una esterilla mientras escuchamos música. Asociemos el dormitorio solo a la calma y el disfrute.

