Diez discos que descubrir que ya están entre lo mejor de 2020

— “Heavy Light”, de U.S. Girls. Aplaudida ya con el previo “In a Poem Unlimited” (2018), la compositora Meg Remy convierte su memoria emocional en fuente de inspiración para llevar más allá aquella experimentación con el glam rock o el disco-funk a una paleta quizás más sobria, menos electrizante, pero no menos divertida ni espiritual.

— “YHLQMDLG”, de Bad Bunny. Acrónimo de “Yo Hago Lo Que Me Da La Gana”, el puertorriqueño publicó el disco en sábado y no en viernes junto al resto de novedades. Aún sí, rompió “récords” mundiales con sus contagiosos ¡20! cortes para llevar el “urbano latino” a un lugar de prestigio con sus fusiones y su respeto por la mujer y el público LGTB.

