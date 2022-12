diez consejos de la OCU que cambiarán tus cuentas

Sin embargo, hay que tener en cuenta varios aspectos. Por un lado, no se recomienda donar bienes que “generen pérdidas o rendimientos de capital negativo en el IRPF, porque Hacienda no permite su compensación “. Por esta razón, para poder compensar pérdidas, resulta más conveniente “vender el bien y donar el dinero obtenido con la venta”.

Las cuotas a colegios profesionales o a sindicatos se pueden incluir en la declaración anual para ahorrar en impuestos. También si has tenido un pleito laboral y has tenido que hacer frente al coste del abogado y procurador. “ Esos gastos se deducen de los ingresos del trabajo, con lo que pagas menos por ellos”.

You May Also Like