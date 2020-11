Diez casos judiciales que cerraron sin culpables

Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, opinó que las autoridades judiciales tienen una deuda con la población respecto a procesos cuyos resultados no han sido contundentes y, por tanto, no reflejan un compromiso en la lucha contra la corrupción y la impunidad. A su vez, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, indicó que la justicia ha dejado de operar eficientemente debido, principalmente, a que los juzgados y tribunales no han sido adecuados para el manejo de estos casos.

