Diez canciones pegadizas que han alimentado virales en TikTok

Más de uno también habrá comprobado que Roxanne , la canción que tanto suena en las emisoras de la radio, ha estado presente en no pocos vídeos de TikTok, y no solo en bailes en torno a la misma. Se trata de un tema del rapero estadounidense Arizona Zervas .

El rasgo común de esta tendencia es el de l anzar a la cámara colocada debajo purpurina, papeles, frutas… (la inventiva ha llevado también a hacer gags de mal gusto) al ritmo de Get the moon, tema de Kina con Snow .

El seductor acompañamiento musical propicia que no pocas veces las búsquedas se realicen en función de esa canción que uno no puede quitarse de la cabeza , situación por la que la mirada curiosa queda fijada en la tendencia basada en dicho tema.

