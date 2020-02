Diez años después, Apple sigue incluyendo el mismo cargador de 5W en la caja de su iPhone

Sí, los de Cupertino han avanzado muchísimo en lo que al iPhone se refiere, pero si bien sus dispositivos parecen ser cada vez más caros, estos no siempre incluyen ‘lo último’. Así sucede con el iPhone 11 que, a pesar de asegurar que su carga rápida te permite cargar la batería hasta el 50% de su capacidad en solo 30 minutos, no incluye el adaptador de 18W necesario para ello.

