Dieta darwiniana | La Prensa Panamá

Imagínese millones de hormigas cortadoras de hojas desfilando por un bosque tropical. Impulsadas ​​por un antojo misterioso, de repente suben por un enorme tronco de árbol. ¿Cómo saben exactamente qué especies de hojas cortar para su jardín subterráneo de hongos? Las hormigas no comen las hojas; se comen el hongo. Investigadores del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) en Panamá y la Universidad de Copenhague (UCPH) en Dinamarca piensan que las decisiones de las hormigas sobre qué llevar al nido pueden ser impulsadas por las necesidades nutricionales de su cultivo de hongos. Presentan evidencia en la revista Nature Ecology and Evolution donde muestran que los hongos se vuelven más dependientes de las hormigas para satisfacer necesidades nutricionales cada vez más específicas a medida que se desarrollan las asociaciones.

You May Also Like