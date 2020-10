Diego Salgado se pone ‘OK’ para el Mundial

“Sí, definitivamente me veo dentro de la selección panameña, pues me encuentro en el segundo lugar del actual ranking nacional”, destacó Salgado, al valorar sus posibilidades. Además, agregó que “he tenido excelentes actuaciones en eventos internacionales, tengo siete títulos nacionales y me considero con bastante experiencia para enfrentar este reto del mundial”.

You May Also Like