Diego Matamoros elimina su mayor complejo a golpe de bisturí

Diego Matamoros se ha sometido este lunes a una nueva operación estética con el objetivo de “extraer los cúmulos de grasa” de su abdomen, según ha recogido Semana y tal y como anunció hace dos semanas en su canal de Mtmad, Borré Cassette.

El colaborador se ha realizado una liposucción de alta definición con la que ha eliminado la grasa sobrante de su abdomen. La intervención estaba prevista para el pasado 24 de marzo, pero la crisis sanitaria provocada por el coronavirus y el decreto del estado de alarma en España impidieron que se produjera.

El hijo de Kiko Matamoros explicó que su deseo de someterse a esta operación se debía a que “se me ha quedado en el abdomen inferior una capa de grasa que no logro eliminar ni aunque baje yo mucho”, y aseguró que “en los dos últimos años me he dejado mucho en comparación con cómo estaba”, aunque siempre haya tenido “buen abdomen”.

Sobre la técnica, el influencer afirmó que se trata de “una técnica buenísima”, ya que “no es una ‘lipo’ de antes que solo te quitaban”. En este caso, según contó, “meten un láser con el que te marca exactamente todo el abdominal como si tú fueras al gimnasio todos los días”.

Tras la operación, valorada en 4.500 euros, el joven se ha pronunciado a través de sus redes sociales informando sobre cómo ha ido su paso por el quirófano y prometiendo a sus seguidores un vídeo explicativo sobre el proceso en su canal.

“Me acaban de dar el alta y he pasado la noche más o menos normal dentro de lo que es esto, con molestias, con dolor de agujetas, como si no hubiese ido al gym en muchos meses. La semana que viene mostraré en mi canal todo el proceso, ahora me voy a casa a descansar y ya os iré contando”, ha dicho, adelantando que también mostrará el resultado final.

No es la primera vez que Diego Matamoros se pone en manos de expertos para mejorar su imagen, ya que, definiéndose como “un chico muy coqueto”, se ha realizado tratamientos de bótox, ácido hialurónico y una masculización facial, entre otras cosas.