Diego Maradona y el día que menospreció a Panamá por su clasificación a Rusia

“Es que no hay pasión, los canadienses serán buenos esquiadores, todo lo que quieran, los americanos quisieron hacer cuatro tiempos de 25 minutos por la publicidad… teníamos que jugar 100 minutos, y acá sale ganando México, cuando México no lo merece”, dijo Diego.

“Panamá creo que entra por la ventana. Con todo el respeto que me merecen los panameños, ya por entrar al mundial tienen que estar satisfechos. No pidan más”, mencionó Maradona.

