Diego Maradona, ‘el más humano de los dioses’

“No, no se vieron, porque arreglaron un encuentro en Buenos Aires, pero no pudo ser”, explica a Efe Helena Villagra, viuda de Galeano (1940-2015), autor de “Las venas abiertas de América Latina” o “El libro de los abrazos” y uno de los más reconocidos escritores que incluyeron el fútbol en su obra. Nunca sabremos qué hubiera surgido de esa charla entre dos personas con tantas afinidades futbolísticas e ideológicas. Lo que sí es conocido es que, después de las muchas líneas dedicadas por Galeano a Maradona, a lguien tan poco dado a exhibir sus afectos como ‘el 10’ abrió su alma en 2015, cuando supo que aquel había fallecido.

Algún rincón de Buenos Aires pudo ser testigo del encuentro entre dos hombres que se admiraban, dos genios en lo suyo. Eduardo Galeano, c omo “mendigo de buen fútbol”, seguía los pasos de Diego Armando Maradona , ese que tenía la “insoportable responsabilidad de trabajar de dios”. Pero no ocurrió. “El peor pata de palo”, como se definía el escritor y periodista uruguayo, y el futbolista más amado y odiado a partes iguales en todo el mundo, tan amigo de la pelota como de la polémica, que este viernes cumple 60 años, habían acordado reunirse en la capital argentina.

