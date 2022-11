Diego Losada saca su lado más ‘rockero’ en un concierto con su banda Durden en Madrid

El sótano del Tempo Club, a unos minutos de la madrileña Plaza de España, se iba llenando de un público expectante a las nueve de la noche. En una esquina del local, el vocalista de la banda que iba a tocar, acostumbrado a las cámaras, invitaba a los asistentes a hacerse una foto con él frente al photocall. El aspecto de Diego Losada, el conductor del programa En boca de todos, distaba mucho el jueves por la noche de aquel por el que se le conoce: camiseta blanca, una chaqueta de cuero, un pañuelo rojo en la muñeca y unas gafas de sol. Un dress code que daba una idea precisa del espectáculo que había preparado junto a su grupo: un clásico concierto de rock.

La doble vida del presentador, gran aficionado a la música y las motos, lleva a preguntarse, lo primero, si tiene el don de parar el tiempo. De lo contrario, cuesta entender cómo compagina su trabajo como periodista con los ensayos, las grabaciones y las sesiones de composición detrás de Durden, la banda que lidera y se ha propuesto profesionalizar. Pero para él “hay tiempo para todo”, y hacer música surge como “una necesidad” y “una forma de meditación”.

El concierto de Durden en la sala Tempo, el pasado 17 de noviembre. Bieito Álvarez

A su lado están Gorka Menchaca, que hace las veces de productor y de bajista y Mateo García, que aparte de darle solidez al grupo desde la batería, aporta a la formación un aspecto setentero y auténtico. También lo acompañan Raúl Peronas, teclista y corista, y Carlos Leal, un estupendo guitarrista que sofisticó el espectáculo del jueves con su abanico de arreglos, desde el rock más clásico hasta la psicodelia, pasando por algún retoque más ‘soulero’, todo ello con una técnica impecable. “Siempre presumo de los músicos de Durden y siempre digo que soy el peor de la banda”, comenta Losada a 20minutos.

El repertorio de canciones entusiasmó a los congregados en la sala, entre ellos, algunos amigos y compañeros de trabajo del presentador, que se queda con un recuerdo “increíble” de la noche del jueves. Dominada por un espíritu rockero que nunca se marchó de las tablas, la banda coqueteó a lo largo del concierto con el ska, el funk y la psicodelia, haciendo guiños a bandas míticas como The White Stripes, The Police o Extremoduro.

Ya desde el primer minuto, Diego y los suyos dejaban ver ilusión en sus caras, mucha energía y ni un ápice de duda. Para la segunda canción Losada ofreció una interpretación vocal que recordó a Enrique Bunbury y que dio paso a la artillería pesada. El público ya estaba en su salsa y el nuevo single de Durden, Huracán, que acompaña a la selección española en el campeonato del Eurobasket, levantó aún más los ánimos de la sala abarrotada. “Huracán habla de la presión que podemos sentir los que damos la cara en los medios por la crítica, el odio, la polarización, estar en el ojo del huracán y listos para encajar el golpe”, resume el cantante.

El presentador y cantante, Diego Losada, posa antes de empezar el concierto. Bieito Álvarez

Seguidamente sonó ‘Las Plantas’, con un giro ska que Losada aprovechó para corear con el público, que no dudó en empezar a cantar la famosísima ‘Seven Nation Army’ cuando la banda acabó la canción. Durden vio la oportunidad de sorprender a los presentes y, de forma improvisada, siguió la iniciativa del público tocando la canción. A ello le siguió la versión de cabecera de la banda, ‘Everybody’, de los Backstreet Boys, a la que el guitarrista añadió un toque distintivo interpretando el solo de ‘Jesucristo García’, de Extremoduro. Un poema de Miguel Ángel Hoyos se coló en el espectáculo, pues conforma la letra de otra de las composiciones de la banda, ‘Te echo”.

Finalmente, Losada anunció la última canción, ‘Sending out an S.O.S.’, de The Police. Los músicos no se hicieron mucho de rogar cuando el público pidió una canción más, pues guardaban en la recámara su tema estrella, ‘Nosotros sí’. Y no contentos con eso, los músicos subieron al escenario a un compañero de Diego, Nacho Abad, que improvisó la canción ‘Cadillac Solitario’, de Loquillo, y puso fin a una velada entre amigos marcada por las risas, los bailes y la música rock.

De lo que pasó en esa sala, la banda se lleva un recuerdo “inolvidable” y las ganas de repetir muchas veces más. Al margen de los focos, que seguirán alumbrando a Losada en el plató, Durden planea publicar un álbum que saldrá en los próximos meses y cuenta ya con diez canciones grabadas en el estudio de Menchaca, el productor y bajista de la formación.