Diego, de ‘La isla de las tentaciones’, ¿presume de nuevo amor en Instagram?

Mientras su ex, Lola, se hace con la audiencia de Supervivientes en Honduras, Diego, que participó con ella en La isla de las tentaciones, continúa trabajando en España y aumentando sus seguidores en redes sociales (en Instagram ya suma un millón).

Diego parece no perder el tiempo, pues en su última publicación en la red social se le puede ver posando con Nuria MH, quien estuviera relacionada con el televisivo cantante Omar Montes y que fue concursante de Gran Hermano VIP 7.

En las fotos ambos posan con ropa deportiva, agarrándose y muy juntos. En el pie de foto el ex de Lola escribe: “No sé si esto es algo correcto o me voy a equivocar, pero por el momento me lo quiero disfrutar, lo que siento por ti cada vez está aumentando más, no sé si vamos a estar bien o si terminaremos mal”.

Todo parecía indicar que se había formado una nueva pareja, pero nada más lejos de la realidad. Esta sesión de fotos se trata de una colaboración pagada por la marca de la ropa que ambos lucen.

Esto ha venido a ser confirmado por la propia Nuria que, el mismo día, compartía una foto con un joven llamado Eric Pascuale y acomañaba a la imagen con el texto: “Toda la vida soñándote… Esto no es una colaboración, es el amor de mi vida. ¡TE AMO!“

Muchos se habrán quedado decepcionados al saber que esta pareja era solo profesional. El propio Diego lo desmintió confirmando que su relación es estrictamente profesional.