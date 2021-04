Diego Arrabal advierte de que “peligra la emisión de los últimos episodios del documental de Rocío Carrasco”

No obstante, en Viva la vida también han analizado la información desvelada previamente en Sábado Deluxe: el propio Antonio David intentó vender a Telecinco este trágico episodio en 2012, poco después de que sucediese y cuando su hija era todavía menor de edad . Ese fue uno de los motivos por los que la cadena declinó la oferta, además de que no aceptó pagar la cantidad de 60.000 euros que pedía el exguardia civil.

