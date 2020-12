Diego Armando Maradona se cayó y se habría golpeado la cabeza días antes de morir

En la mañana de este lunes, cinco días después de que “el diez” muriera por un paro cardíaco, Luque, que hasta ahora no ha sido imputado pero cuyo domicilio y consultorio médico fueron objeto de varios registros judiciales el domingo , decidió presentarse en la Fiscalía a cargo del caso para informarse de su situación, pero no le tomaron declaración al no estar formalmente acusado.

Según el abogado, no fue llevado a ningún hospital a ser atendido. “ Cuando se cae, lo levantan. No fue mayor el golpe. Pero sí tuvo una caída. Se había golpeado del lado derecho, contrario a la operación. Y fue levantado y siguió su vida normal”, agregó Baqué.

