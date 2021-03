Diego Álvarez está listo para los retos de 2021

“Dada la situación por la Covid-19 es muy complicado planificar la asistencia a torneos a largo plazo, pero tengo previsto jugar en tres, entre marzo y abril, en Florida”, reveló Álvarez, quien agregó que también tiene planeado competir en todos los torneos del Hurricane Golf Tour. “En julio, me gustaría participar en el IMG Junior World Championship en San Diego, California, y en el US Kids Teens World Championship en Pinehurst, Carolina del Norte” , acotó.

“No me gusta arriesgarme en situaciones innecesarias y mis fortalezas son el juego con el chip y el putt, lo que me ha ayudado a mantenerme estable en la cancha y a sacarme de malas situaciones”, detalló.

El estudiante del International School of Panama ganó ese mismo año un torneo de la Regional Series de US Kids en Monterrey, California, y hace dos meses se impuso en la categoría 13-15 del Hurricane Golf Tour de Florida.

La victoria fue un premio a su dedicación y esfuerzo, tras un año atípico por la pandemia del nuevo coronavirus, que le impidió entrenar y competir como lo había hecho en años anteriores. “Normalmente, viajamos cuatro o cinco veces al año fuera de Panamá para competir y dar lo mejor de mí, [pero] esta vez no se pudo, aunque seguí practicando en casa para no perder la confianza”, contó.

