Diddier Rodríguez: Nacido para correr

Relató el profesor Roque que lo que más le gustó de Diddier desde un inicio fue su estatura y que era medianamente rápido y resistente. Luego de tres años de trabajo, el muchacho se empeñaba en participar en eventos de semifondo, pero la vida le demostró, aún sin hacerle una biopsia de fibras musculares, que no era apto para ese tipo de eventos, porque no era lo suficientemente potente para correr.

“Recuerdo que Diddier llega a mí en marzo de 2016, porque en febrero hubo esa carrera de una milla de la Federación Panameña de Atletismo (Fepat) y él le ganó a todos los corredores que entrenábamos acá. Vino de la calle, yo lo sondeé, no tenía entrenador. Venía del béisbol, pero me dijo que estaba frustrado porque quería llegar a Grandes Ligas, pero no iba a poder”, recordó Roque.

“Recuerdo que habían varios favoritos y yo salí adelante en mi heat. Pensaban que me iba a flatear, pero eso no pasó, gané”, dijo en entrevista con este medio.

Mantener ese patrón no es nada fácil, pero es lo que tienen que hacer muchos atletas panameños si quieren lograr el éxito, y Diddier está claro de eso. Por eso no refunfuña. Ya está adaptado.

“Entreno como hasta las 6:30 y de allí entonces me dirijo a mi trabajo, al cual entro a las 7:00 a.m. Yo trabajo 8 horas diarias como Técnico de Sistemas de Seguridad en una empresa privada”, comentó Rodríguez a La Prensa .

