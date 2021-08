Dictan prisión preventiva a Laura Bozzo por fraude fiscal

Después de que la noticia se diera a conocer desde el pasado miércoles, la presentadora de Televisa afirmó en una entrevista telefónica en el noticiero del canal peruano ATV que no iba a hablar del tema y remitió a sus abogados para dar cualquier tipo de declaraciones acerca del asunto. Al cierre de esta edición, Bozzo no se había entregado.

Bozzo, quien se hizo famosa a fines de los años 1990 por su talk show ‘Laura en América’ , deberá ingresar por su propia voluntad, en el reclusorio de máxima seguridad de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, en las próximas horas. Si no se entrega personalmente, se girará una orden de busca y captura en su contra. El caso se dio a conocer desde hace 11 meses por el medio digital Chisme No Like.

