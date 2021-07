dice que cumplió con su contrato por Black Widow

El 9 de julio, Black Widow estableció un récord de taquilla en la era de la pandemia con US$ 80 millones en Norteamérica. Ganó US$ 78 millones adicionales en el extranjero y US$ 60 millones en Disney+. Sin embargo, la venta de entradas se redujo drásticamente en las semanas siguientes y la cifra asciende actualmente a 319 millones de dólares a nivel mundial.

Disney no proporcionó ninguna información sobre si el acuerdo de Johansson se renegoció o no para que pudiera compartir los ingresos por ese alquiler en streaming.

La compañía continuó afirmando que la estrella ya recibió US$ 20 millones por su trabajo y argumentó que “… el lanzamiento de Black Widow en Disney+ con Premier Access ha mejorado significativamente su capacidad para ganar una compensación adicional además de los US$ 20 millones que ha recibido hasta la fecha”.

