Díaz dice que los ERTE “han venido para quedarse” y confirma que los padres tendrán baja por cuarentena de los hijos

En cuanto a las bajas remuneradas para padres que cuiden de hijos en cuarentena, estén o no contagiados por Covid-19, después de que ayer anunciara el vicepresidente Pablo Iglesias que se está trabajando en esa opción. Precisó que se está trabajando en extender las condiciones de la incapacidad temporal por cuarentena a la situación de dichos padres con hijos que tienen síntomas, aunque no haya diagnóstico. La cuantía de esa prestación sería del 75% de la base reguladora.

