Días convulsos

Pasando a otro continente, en New York, un jurado declaró a empresas de la Organización Trump culpables de múltiples cargos de fraude fiscal y falsificación de registros comerciales. De acuerdo con la información proporcionada a los medios, las empresas del señor Trump establecieron como práctica usual un esquema, por 15 años, para defraudar a las autoridades fiscales, al no reportar ni pagar impuestos sobre la compensación de los altos ejecutivos.

