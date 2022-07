Diarios íntimos de grandes escritoras

Y en esa fractura, Sontag se inventa una existencia alternativa que le permite huir de la existencia real, “como un territorio literario donde blindarse y hacerse fuerte”, y defender su cuerpo violentado por el puritanismo familiar y social que la rodeaba; así como la tiranía de la madre, a quien adoraba, pero a la que al mismo tiempo consideraba “monstruosa”. También por el rechazo autoimpuesto a su condición de lesbiana y el matrimonio con Philip Rieff como panacea contra los remordimientos. Una huida hacia delante que no fue tal sobre el papel, pues “dijo yo y comprendió que su piel era el testimonio sensible de sus vínculos con el mundo, que su pesar era el mismo dolor que el dolor de los demás, y que era fundamental decirlo”, apunta Méndez.

En esa búsqueda del auténtico yo a través de cuadernos personales, la intuición y la experiencia quedan aprehendidas mediante la palabra. De ello dejaba constancia en Diario íntimo la bogotana Soledad Acosta Kemble (1833-1913): “He mejorado mucho desde que empecé a escribir lo que pienso. Así no solamente se aprende a escribir con claridad y precisión, sino que pensando mucho se encuentran en el fondo de nuestra mente ideas que, aunque estaban allí, no se sabía que existían porque no había necesidad de que se mostraran antes”.

