Diario mexicano despidió a columnista que insultó a la periodista Marion Reimers

El columnista Joshúa Maya fue despedido del diario deportivo Récord luego de que llamó ‘feminazi’ a la periodista Marion Reimers a través de su cuenta de Twitter.

Todo comenzó el 16 de marzo cuando Maya compartió una captura de pantalla en la que muestra que Reimers lo había bloqueado de su red social, y luego escribió, “Nunca le he faltado al respeto a Marion ni a ninguna mujer en el medio, no me gusta, como a muchos, lo que hace, y tenemos derecho a manifestarlo con respeto, no es un tema de género”.

Como les gusta ver sangre me cae, se volvió loco mi TL hoy. Nunca le he faltado al respeto a Marion ni a ninguna mujer en el medio, no me gusta -como a muchos- lo que hace y tenemos derecho a manifestarlo con respeto, no es un tema de género. Buenas noches a todos! pic.twitter.com/1roHU4d8U0 — Joshúa Maya (@PlaysOfTheWeek) March 17, 2021

Al siguiente día volvió a atacar a la periodista, “Me bloquea, me desbloquea, me avienta a su horda y me vuelve a bloquear. Alguien está un poco ardida”.

Jajajajajajajajaja 🤣🤣🤣🤣🤣 Me bloquea, me desbloquea, me avienta a su horda y me vuelve a bloquear. Alguien está un poco ardida. pic.twitter.com/VldGmfbr4l — Joshúa Maya (@PlaysOfTheWeek) March 17, 2021

La polémica siguió creciendo hasta que algunos usuarios rescataron una respuesta que el columnista dio a un usuario que preguntó, a modo de burla, qué era una Reimers y Joshúa Maya contestó: “Una ‘feminazi'”.

En ese punto ya intervino la periodista quien escribió en su cuenta de Twitter: “Ante insultos de esta naturaleza siempre hace falta. No únicamente mientes, porque esto sí es faltarle el respeto a una mujer, sino que, además de macho, eres ignorante. Un hombre de la comunidad judía usando esos términos es una vergüenza. Lástima por ti”.

Ante insultos de esta naturaleza siempre hace falta. No únicamente mientes, porque esto SÍ es fatarle el respeto a una mujer sino que además de macho eres ignorante. Un hombre de la comunidad judía usando esos términos es una vergüenza. Lástima por ti. https://t.co/0UrQg2wWb1 pic.twitter.com/0x3lZjXdEB — Reimers (@LaReimers) March 17, 2021

Más tarde, Marion Reimers publicó un hilo en el que denunció que ese tipo de ataques eran comunes y encubiertos por medios de comunicación. “Sé que probablemente Récord no haga nada al respecto, y en realidad no se trata de una publicación sino de todo el medio que no únicamente voltea a ver a otro lado sino también alimenta. Los colegas con su silencio y su ceguera, la cobardía de no incomodar”.

“Ni siquiera es que lea toda la porquería que dicen. ¿Saben quién sí? Las mujeres de su entorno: sus parejas, hermanas, amigas y colegas. Luego no se sorprendan cuando no denuncien o sientan que no pueden confiar en Ustedes. Ahí está el verdadero peligro”, finalizó la periodista.

Sé que @record_mexico probablemente no haga nada al respecto, y en realidad no se trata de una publicación sino de todo el medio que no únicamente voltea a ver a otro lado sino también alimenta. Los colegas con su silencio y su ceguera, la cobardía de no incomodar (continúa) — Reimers (@LaReimers) March 17, 2021

Ante estos mensajes y la polémica que se había creado, Joshúa Maya pidió disculpas, “Me equivoqué en contestarle a un usuario que Marion es una ‘feminazi’, un término definitivamente que yo mismo detesto y por eso pido una disculpa. Último comentario al respecto de lo sucedido”.

Me equivoqué en contestarle a un usuario que Marion es una feminazi, un término definitivamente que yo mismo detesto y por eso pido una disculpa. Último comentario al respecto de lo sucedido. — Joshúa Maya (@PlaysOfTheWeek) March 18, 2021

Sin embargo, siguió atacando a Marion, pues comenzó a publicar fotos de ella en las marchas feministas en las que ha participado.

Finalmente, este 18 de marzo el diario Record anunció por medio de un comunicado que ya no contaría con la colaboración de Joshúa Maya. “En RÉCORD hemos decidido desligarnos de Joshúa Maya, columnista que nos entregó pronósticos cada semana, tras el insulto y comentarios que realizó en su cuenta de Twitter, pues a pesar de que no se publicó en las plataformas de este medio, implica el riesgo de poner en entredicho el esfuerzo que realizamos en la lucha por la equidad de género en nuestro deporte. A partir de este momento es dado de baja como colaborador”.

“Con esta decisión respondemos a las acusaciones irresponsables contra RÉCORD, aprovechándose de publicaciones personales que no representan los ideales ni los valores de este medio, y confirmamos que seguiremos en lucha por sumar para alcanzar la equidad que falta en nuestro deporte”.

Pese al último párrafo, Marion Reimers les agradeció por tratar de mejorar el medio deportivo.

