Diario ‘La Prensa’ de Nicaragua dejará de circular por bloqueo de la ‘dictadura orteguista’

Este jueves sería el último día en el que circularían los últimos ejemplares de LA PRENSA, porque la DGA tiene retenida la materia prima en un almacén fiscal y no explica por qué no la entrega. https://t.co/sCUWWKcuop

“Esta nueva retención, cuando la empresa no está en capacidad de mantener grandes inventarios de materia prima, ha llevado a que este jueves 12 de agosto circulen en el país los últimos ejemplares de este diario hasta que el papel sea liberado. Esta acción también afecta al periódico HOY que ya no pudo circular este jueves”, agregó el rotativo.

You May Also Like