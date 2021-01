Diario del Dakar, prólogo | Fernando Domínguez: “He perdido el móvil antes de la salida, se me ha quedado el freno pillado… ¡y he rodado con mi ídolo!”

Hoy ha sido un día de soltar los nervios, muchos nervios. Muchos, muchos, muchos nervios. Primero he perdido el móvil antes de la salida, luego iba por la carretera fatal, se ha quedado el freno pillado porque me enredé un poquito y al montar llantas nuevas, el freno trasero me ha dado problemas en el enlace y se ha comido las pastillas. Pero bueno, ninguna cosa rara.

Luego en la crono, once kilómetros con 50 de enlace, y ha sido increíble: ¡detrás de mi salía David Knight! Es uno de mis ídolos de toda la vida, el gigante (N.d.R: David Knight fue campeón del mundo de enduro y es una leyenda del offroad) y he ido con él en enlace, y luego en la crono ya me ha adelantado. ¡Uff! ¡Sólo por eso ya ha merecido el Dakar la pena! Eso, brutal.

Luego el podium de salida es algo que siempre he soñado. Yo iba saludando a los otros pilotos y a todo el mundo. Estoy viendo las imágenes y estoy alucinando.

Muchas gracias a todos por vuestra ayuda. Saludos a mis niños, que los quiero mucho y los echo de menos. A mi madre, a toda mi familia y al Club Aventura Touareg por apoyarme en esto, que sin ellos habría sido imposible. Vamos a por mañana, tranquilos, día a día y sin correr riesgos. A disfrutar de esto, que si dura un día, pues un día y si dura dos, dos. Aquí estamos y solo con estar, me parece una locura.

*Fernando Domínguez ‘Fermotoss’ es miembro del Club Aventura Touareg, que contarán cada día en 20minutos.es cómo va el reto en su Diario del Dakar.