Diario de un paciente con coronavirus: ‘mis síntomas fueron tos y carraspera’

A continuación, el relato de un paciente con coronavirus en Panamá, aislado en su residencia, en condición estable, bajo monitoreo diario:

Fui contactado por las autoridades del Ministerio de Salud la semana pasada, porque estuve cerca de una persona que dio positivo para coronavirus. También me relacioné con otras personas que se mantuvieron en contacto con ella.

Mis síntomas fueron tos y carraspera y, a veces, algo de cansancio. Así que los funcionarios de salud acudieron a mi vivienda el miércoles 11 de marzo a realizarme la prueba. Me comunicaron que debía mantenerme en cuarentena y practicar las medidas de higiene que amerita el caso, como lavado de manos y uso de gel alcoholado.

Acto seguido, el jueves, me confirmaron que había dado positivo para coronavirus y de inmediato sentí impotencia, porque si bien hay mucha información sobre el virus, también hay mucho desconocimiento sobre cómo se desenvuelve este nuevo virus, incluso por parte de los científicos.

También sentí temor, porque yo no vivo solo. A mi me acompañan mi esposa y mis dos niños, de dos y seis años. Eso los podría afectar a ellos también y es lo que más me preocupa actualmente.

Ahora estoy en aislamiento dentro de mi vivienda, específicamente en una habitación solo. Me comunico a la distancia con mi familia, ya que cada vez que salgo del cuarto lo hago con la mascarilla a dos metros de mis familiares. Mi esposa recibió apoyo de la empresa donde trabaja y le permitieron acompañarme y ayudarme en este momento complicado.

Pese a que mis dos hijos son pequeños, ambos entienden por lo que estoy atravesando y también saben que no pueden estar muy cerca de mi. Por ejemplo, mi hijo de dos años cada vez que me ve caminando con mascarilla corre hacia donde su mamá y desde la distancia me saluda o me tira un beso. Eso me da fuerzas para enfrentar el virus.

Para el tercer día de aislamiento, más que los síntomas del virus lo que me aquejaba era el aburrimiento, ya que uno tiene un estilo de vida de mucha actividad y me canso del encierro. No es fácil estar en un cuarto encerrado las 24 horas.

Eso, sin contar que en las redes sociales, a pesar de que informan, también desinforman, y eso golpea. He aprendido que en este escenario lo que más hay que cuidar es la paz mental, es decir, mantener un equilibrio emocional que permita tomar las mejores decisiones en esta crisis.

Para no aburrirme, me mantengo trabajando a través de internet. También veo mucha televisión, sobre todo series y películas de acción. Ya me las sé todas prácticamente.

A medida que pasaron los días cuatro, cinco y seis, me he centrado en la esperanza, pensar en el futuro con mis hijos, seguir trabajando, hablando por teléfono con mis amistades y comprendiendo cada vez más el valor de la familia.

En cuanto a los medicamentos, hasta el momento solo estoy tomando agua, porque no tengo síntomas fuertes, como fiebre. Lo que sí me tranquiliza es que el personal de salud del Minsa se mantiene en comunicación a diario conmigo y me han dicho que de presentar algún otro síntoma lo informe para adoptar las medidas adecuadas.

Hoy se cumplen siete días desde que me diagnosticaron el coronavirus y no me han dicho cuántos días estaré en aislamiento. No obstante, no quiero pensar en eso y durante esta semana mi atención apunta hacia el acercamiento con la familia y las amistades. Eso no lo valoramos y, a veces, nos olvidamos de que están allí. En este encierro los saludo y les mando besos desde lejos cada vez que puedo.

Mi mensaje al país es seguir los lineamientos de las autoridades para garantizar las mínimas afectaciones por este virus. El coronavirus llegó para quedarse y nos toca esperar una solución al problema. Y, más allá de esto, lo que hay que rescatar es la unidad que debe quedar como sociedad, para enfrentar no solo virus como este, sino otras dificultades mayores.

Yo, ahora mismo, tengo miedo y más cuando lo que tengo dentro es algo desconocido, pero hay que superar desequilibrios emocionales. Esto solo lo podemos vencer unidos.





