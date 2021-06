Diana Ross regresa con ‘Thank You’, su primer disco de estudio en dos décadas

La legendaria cantante estadounidense Diana Ross, nacida en Detroit en 1944, regresará al mundo de la música el 10 de septiembre con ‘Thank You’, su primer álbum de estudio en dos décadas y del que hoy lanza su primer adelanto, la canción que da título al nuevo disco.

“Esta colección de canciones es mi regalo para ustedes con aprecio y amor. Estoy eternamente agradecida de haber tenido la oportunidad de grabar esta gloriosa música en este momento”, escribió Ross en un comunicado.

La canción Thank You puede disfrutarse desde este jueves en todas las plataformas digitales.

Diana, que empezó a despuntar en el mundo de la música en los años 60 como integrante del popular trío, The Supremes, ha alcanzado el número uno de las canciones más escuchadas en cuarenta ocasiones en diferentes países.

Entre sus éxitos destacan el dúo con Lionel Ritchie Amor eterno, Theme from Mohogany, Upside down y Tenderness, Ain’t no mountain high enough o Endless love.

Thank You, compuesto por 13 canciones que Ross “ha coescrito o en las que ha colaborado”, se grabó en el estudio que tiene en su casa coincidiendo con confinamiento de la pandemia y será publicado por el sello británico Decca Records. Según el comunicado, el nuevo álbum de la artista “ofrece un mensaje poderoso e inclusivo de amor y unión”.

“Con sus canciones de felicidad, aprecio y alegría, reconoce de todo corazón que estamos en esto todos juntos. (…) En este momento especial, es hora de dar un paso hacia la luz“, asegura la nota.

La canción que avanza Diana, que arranca con la frase “si alguien cree en ti puedes mover montañas“, muestra imágenes de la cantante en distintos momentos de su carrera y está interrumpida en varias ocasiones por intervenciones habladas de Ross y plagada de agradecimientos y mensajes de optimismo. En lo que parece un agradecimiento por su larga carrera, el estribillo “Thank you for love” (Gracias por el amor) impregna toda la canción.

“Dedico las canciones de este álbum de amor a todos vosotros, los oyentes. Cuando escucháis mi voz escucháis mi corazón. Dejemos que el amor nos guíe“, aseguró Ross.