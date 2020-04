Diana Pittí: ‘Estuve desmotivada y las redes me hicieron sentir presionada’

La expresentadora de televisión, es otra que no ha estado en sus mejores días, a tal punto, de que se sentía muy desmotivada y hasta presionada por las redes sociales, ¡Así como lo lee! “Les cuento que la semana pasada estuve megadesmotivada y las redes me hicieron sentir presionada nivel 100 a hacer algo”.

Diana Pittí es una de las tantas mujeres ahora en cuarentena por el Covid-19 se puede acostumbarar a no llevar maquillaje y a solo vestir con “elephant pants”, pero a lo único que no se puede ni quiere acostumbrar es a no poder ver a su familia, tenerle miedo al supermercado y a los “delivery”, a tener horarios y días específicos para salir, y todo lo demás que nos está afectando en múltiples formas.

