Diana Lemos ahora se llamará Karol G

Es una mujer que ha revolucionado el genero del reguetón y la han catalogado como la guerrera en la música urbana. Amo su música y me identifico con ella porque lucha por lo que quiere y yo me considero una chica que tampoco se cansa hasta alcanzar sus objetivos.

“Estoy supercontenta que estoy clasificada en el concurso Yo me Llamo, realmente es un sueño para mí, realmente estoy demasiado contenta , yo sé que es una experiencia nueva y espero que me puedan acompañar en esta nueva aventura”, dijo a través de sus historias de Instagram.

