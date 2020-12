Diálogo del bicentenario: las voces de la ciudadanía en la plataforma Ágora

“El agua en la comunidad de Almirante”, fue el título que le puso un ciudadano de la provincia de Bocas del Toro a la propuesta que publicó en Ágora. Se quejó del flujo del servicio, de que no le llega constantemente, y pidió al gobierno que “escuche” y “solucione” el tema. Otro de Herrera, propone que se protega la cuenca del río La Villa. “Actualmente en Las Minas, mi pueblo natal, no se está poniendo mucha atención a la protección de la cuenca y fuentes de protección de otros ríos que alimentan al río La Villa. Este es un río que está dando vida a las provincias de Herrera y Los Santos (….)”, escribió.

