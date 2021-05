Día Mundial del Reciclaje, con ‘R’ de responsabilidad

Expertos de la ONU han advertido que la salud humana estará cada vez más amenazada si el mundo no toma medidas urgentes para frenar y reparar los graves daños causados al medio ambiente. Y no solo nuestra salud se verá amenazada, sino también nuestros ecosistemas, con todo lo que eso conlleva. La cantidad de desechos que no son reciclados es cada vez mayor, en especial los plásticos, que generalmente acaban en ríos, mares y océanos, amenazando la existencia de las especies marinas. Casi el 80% de la basura en mares y océanos está conformada por plásticos.

You May Also Like