Día de Star Wars. La broma del Napoli al Chucky Lozano

El Napoli también se ha unido a la celebración del Día de Star Wars en todo el mundo, en honor a la popular saga de películas. En esta ocasión Hirving Lozano posó en un poster con la icónica frase “This is the way” (este es el camino), pero que el cuadro italiano le dio su toque personal con el jugador mexicano.

La frase es muy importante en el universo de Star Wars, y The Mandalorian no es una excepción. Es una frase que se repite a lo largo de la temporada 1 y en la temporada 2, hasta el punto en que nuestro héroe se encuentra con otros mandalorianos distintos de los que siempre ha conocido, y comienza a aprender y quizá a preguntarse si hay otras formas además a la que está tan acostumbrado.

Pero el equipo donde milita el Chucky le cambió la letra a “This is the way” por “This is the wey “ (este es el wey) haciendo alusión a una expresión muy mexicana, ¡wey!, expresión de asombro y muy común entre los mexicanos.

¿Por qué se celebra el Día de Star Wars?

La celebración del Día de Star Wars el 4 de mayo se explica por el juego de palabras que se crea al pronunciar esta fecha en inglés. En ese idioma, 4 de mayo se pronuncia “May the fourth”, cuya sonoridad es muy parecida al famoso “may the force be with you”, es decir, “que la fuerza te acompañe”.

Este juego de palabras se originó por allá de 1979, cuando la política conservadora Margaret Thatcher ganó las elecciones del Reino Unido. Aquel día, un 4 de mayo, el diario London Evening News tituló su edición con esa misma frase “may the force be with you”, pero sustituyendo “force” por “fourth”.

Pero fue hasta 2008, junto con la llegada de las redes sociales que fanáticos comenzaron dicha celebración y es que desde entonces cada 4 de mayo las redes se llenan de fotos, frases alusivas a la película de George Lucas.

