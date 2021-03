Día de la Mujer 2021

‘La doble jornada’, de A. R. Hochschild (Editorial Capitán Swing). Este clásico que recupera en castellano la editorial Capitán Swing dio pie a que se acuñara el término ‘doble jornada’, para definir el trabajo no remunerado de las mujeres en el hogar. Con testimonios recogidos en la década de los 70-80, pero que se corresponden con la realidad de las familias actuales, describe un problema que aún no se ha resuelto. También confirma la excepción de los (pocos) hombres que asumen sus responsabilidades con la casa y los hijos.

Algunas escritoras han dedicado sus últimos libros a un tema que sigue siendo tabú: el placer femenino. La periodista Ana Requena lo aborda sin complejos en Feminismo vibrante: si no hay placer no es mi revolución (Roca). Por su parte, Luna Miguel habla sobre el deseo y el autoplacer con otras mujeres en Caliente (Penguin). Muy interesante resulta la visión de Amarna Miller en Vírgenes, esposas, amantes y putas (Ediciones Martínez Roca).

